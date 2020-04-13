У світі поширюється три штами COVID-19 – інфекціоніст

Різний перебіг хвороби у інфікованих коронавірусом COVID-19 може свідчити про те, що в світі з'явилося відразу кілька штамів нового вірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Таке припущення в інтерв'ю "Фактам" висловив лікар-інфекціоніст вищої категорії, науковий співробітник Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В Громашевського, кандидат медичних наук Віталій Янченко.

Пандемія COVID-19

"Думку вчених і лікарів, що вірус дуже швидко мутує, ніхто не виключає. Але ще одна причина такої різної епідемічної картини, можливо, в тому, що спочатку з'явився не один, а відразу кілька штамів коронавірусу, який циркулював у природі. Всі вони відрізняються за симптомами, перебігом", – вважає лікар.

Він вказав на те, що китайські дослідники під час епідемії в КНР виділили три штами нового коронавірусу.

"Перший визначили у місцевого жителя, який побував на рибальському ринку в Ухані. Другий – у людини, яка не відвідувала це популярне місце ніколи. Ну, а третій штам, який відрізнявся від попередніх, взявся невідомо звідки – ніхто не міг виявити нульового пацієнта.

Ці три штами мали різну генетику й активно циркулювали в Китаї, поступово змінюючи свою структуру, як, наприклад, і вірус грипу. Адже в популяції при передачі від інфікованої людини до іншої вірус потрапляє в організм нового "господаря" вже трохи зміненим. Якщо структура вірусних частинок не така, як раніше, то ми говоримо про мутації", – сказав інфекціоніст.

Він додав, що одна з найбільш частих причин мутації вірусу пов'язана із застосуванням ліків.

"Перша заражена особа, у якої з'явилися симптоми, змушена лікуватися. Під впливом препаратів у багатьох вірусів з'являється до них стійкість, і вони змушені змінюватися, щоб вижити. Так нерідко відбувається при ВІЛ-інфекції, хронічному гепатиті С", – пояснив Янченко.

Віталій Янченко Факти

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно у ВООЗ заявили, що повсякденне використання масок або інших засобів індивідуального захисту після пандемії стане "новою нормою життя".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал