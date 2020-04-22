У світі діляться фантастичними кадрами одного з найдавніших зорепадів: коли зможуть помилуватися українці
З 16 по 25 квітня українці можуть милуватися одним із найдавніших зорепадів – метеоритним дощем Ліріди. Дивовижні знімки падаючих метеорів уже заповнили мережу.
Перший пік метеоритного дощу припав у ніч з 21 на 22 квітня, а другий відбудеться з 22 на 23 квітня. У цю ніч можна буде спостерігати до 30 метеорів на годину.
Метеорний потік Ліріди – один із найстаріших щорічних зорепадів. Перша згадка про нього датується 687 роком до нашої ери – тоді китайці описували це явище як "дощ із зірок". Після потік ослаб, але в 1861 році знову посилився. А близько 100 років тому в небі над Україною можна було спостерігати до 2 тисяч метеорів на годину.
Справа в тому, що потік періодично поповнюється кометою C/1861 G1 Тетчер, яка робить оборот навколо сонця за 415 років і залишає за собою частинки, які згорають в атмосфері з яскравими білими спалахами. Наступного разу вона опиниться поблизу Землі в 2276 році і, можливо, знову поповнить потік.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу заповнили фото і відео "суперповні".