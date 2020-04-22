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23 квітня • оновлено в 01:19
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У світі діляться фантастичними кадрами одного з найдавніших зорепадів: коли зможуть помилуватися українці

1.7т
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З 16 по 25 квітня українці можуть милуватися одним із найдавніших зорепадів – метеоритним дощем Ліріди. Дивовижні знімки падаючих метеорів уже заповнили мережу.

Перший пік метеоритного дощу припав у ніч з 21 на 22 квітня, а другий відбудеться з 22 на 23 квітня. У цю ніч можна буде спостерігати до 30 метеорів на годину.

Метеорний потік Ліріди – один із найстаріших щорічних зорепадів. Перша згадка про нього датується 687 роком до нашої ери – тоді китайці описували це явище як "дощ із зірок". Після потік ослаб, але в 1861 році знову посилився. А близько 100 років тому в небі над Україною можна було спостерігати до 2 тисяч метеорів на годину.

Справа в тому, що потік періодично поповнюється кометою C/1861 G1 Тетчер, яка робить оборот навколо сонця за 415 років і залишає за собою частинки, які згорають в атмосфері з яскравими білими спалахами. Наступного разу вона опиниться поблизу Землі в 2276 році і, можливо, знову поповнить потік.

Зорепад Ліріди 2020

Зорепад Ліріди 2020

Томас Кронстейр

Зорепад Ліріди 2020

Зорепад Ліріди 2020

Ентоні Морріс

Зорепад Ліріди 2020

Зорепад Ліріди 2020

Twitter @Cakepips

Зорепад Ліріди 2020

Зорепад Ліріди 2020

Twitter @CARADADOOO

Зорепад Ліріди 2020

Зорепад Ліріди 2020

Деніель Реінхардт

Зорепад Ліріди 2020

Зорепад Ліріди 2020

Деніель Реінхардт

Зорепад Ліріди 2020

Зорепад Ліріди 2020

Деніель Реінхардт

Зорепад Ліріди 2020

Зорепад Ліріди 2020

Йен Форсіс

Зорепад Ліріди 2020

Зорепад Ліріди 2020

Йен Форсіс

Зорепад Ліріди 2020

Зорепад Ліріди 2020

Маріус Беккер

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу заповнили фото і відео "суперповні".

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Фоторепортаж
Місце
Україна
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