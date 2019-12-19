У супроводі колег та бабці: у Тернополі з лікарні втік винуватець смертельної ДТП

У Тернополі поліція оголосила в розшук 23-річного винуватця смертельної ДТП Арсена Будія, який втік із лікарні.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Тернопільської області, 15 грудня підозрюваний у супроводі двох колег та бабці покинув приміщення лікарні на інвалідному візку.

Оперативники з'ясували, що він разом із родичами перетнув Державний кордон у пункті пропуску "Грушів" у сторону Польщі, а після цього з матір’ю пересів у таксі та продовжив рух у невідомому напрямку.

У Тернополі з лікарні втік винуватець смертельної ДТП

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Нині правоохоронці перевіряють інформацію про можливе перебування підозрюваного на території Італії.

ДТП за участю Будія трапилася поблизу Тернополя. Він на авто Dacia Logan виїхав на смугу зустрічного руху й врізався в рейсовий автобус. Унаслідок удару жінка, яка сиділа поруч із водієм, вилетіла через лобове скло, а після цього потрапила ще й під переднє колесо автобуса. Її врятувати не вдалося.

Самого Будія госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Медики заявили, що чоловік у важкому стані й залишати лікувальний заклад йому небезпечно для життя.

А також надали довідку про те, що його стан не дозволяє перебувати в умовах ІТТ чи СІЗО. Як наслідок, поліцейські не мали змоги доправити підозрюваного в суд для обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківській області автомобіль Daewoo збив на переході двох чоловіків. Один із них загинув на місці пригоди, інший – у лікарні.

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