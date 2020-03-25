У Сумській області зафіксовано перший випадок захворювання коронавірусом COVID-19.
Як повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін, у селі Козацьке заразилася 76-річна жінка, яка зараз перебуває в реанімації.
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"Вживаємо всіх необхідних заходів. Людина при свідомості і підключена до апарату штучної вентиляції легенів", – розповів він.
Жінці було зроблено два тести на COVID-19, обидва показали позитивний результат. Взято ще додаткові аналізи і відправлено в лабораторію в Суми.
У Сумській області перший випадок захворювання коронавірусом
Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено понад 100 випадків COVID-19. У мережі регулярно з'являються дані про нових хворих. У світі кількість інфікованих перевищила 400 тисяч, із них майже 19 тисяч людей померли.
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