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6 березня • оновлено в 10:46
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У ще одній області України ввели карантин через коронавірус

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У ще одному регіоні України, Сумській області, скасували масові заходи через загрозу поширення коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН.Ранок". Зазначається, що у відділі освіти міста Суми запропонували не проводити будь-які екскурсійні поїздки школярів, конкурси, фестивалі і спортивні змагання.

Виняток зробили тільки для дошкільнят – у садочках все ж дозволили провести традиційні весняні ранки.

У Сумській області скасували масові заходи через коронавірус

У Сумській області скасували масові заходи через коронавірус

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що в Україні через перший підтверджений випадок зараження коронавірусом будуть скасовувати масові заходи.

Зазначимо, станом на ранок п'ятниці, 6 березня, у світі зафіксовано понад 97 381 випадок захворювання на пневмонію, яку викликає коронавірус COVID-19.

Карта поширення коронавірусу:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Суми
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Вирус бродит по цеевропе...)))
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