У ще одній області України ввели карантин через коронавірус

У ще одному регіоні України, Сумській області, скасували масові заходи через загрозу поширення коронавірусу COVID-19.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН.Ранок". Зазначається, що у відділі освіти міста Суми запропонували не проводити будь-які екскурсійні поїздки школярів, конкурси, фестивалі і спортивні змагання.
Виняток зробили тільки для дошкільнят – у садочках все ж дозволили провести традиційні весняні ранки.
У Сумській області скасували масові заходи через коронавірус
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що в Україні через перший підтверджений випадок зараження коронавірусом будуть скасовувати масові заходи.
Зазначимо, станом на ранок п'ятниці, 6 березня, у світі зафіксовано понад 97 381 випадок захворювання на пневмонію, яку викликає коронавірус COVID-19.
Карта поширення коронавірусу:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусом – захворів чоловік із Чернівців, який разом із дружиною повернувся з поїздки в Італію.
Чоловік був госпіталізований, його стан оцінюється як близький до середньоважкого. Дружина інфікованого залишилася вдома на самоізоляції. Поки жінка здорова, медики контролюють її стан у телефонному режимі.
Вірусолог Надія Жолобак розповіла, як максимально убезпечити себе від хвороби.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключив можливості поширення коронавірусу COVID-2019 на території країни.
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