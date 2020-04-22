У Сумах відмовилися приймати пацієнта з температурою: жінка померла

Юрій Сергієнко Суспільство 21:33, 22.04.2020 Оновлено: 21:46, 22.04.2020

У Сумах померла жінка, яку з температурою відмовилися приймати в декількох лікарнях.

Бригада швидкої допомоги возила її по декількох медустановах, повідомляється на сторінці поліції Сумської області в Facebook.

Зазначається, що 79-річну жінку доставили в приймальне відділення Сумської обласної клінічної лікарні 20 квітня.

"Незважаючи на всі спроби бригади медиків "швидкої" надати допомогу хворій, її стан не покращився, а спроби передати немічну жінку на лікування в кілька лікарняних закладів обласного центру виявилися безуспішними – людину з високою температурою медичні установи приймати не хотіли", – відзначили в поліції.

Жінку взяли в приймальному відділенні обласної лікарні тільки після того, як фельдшер "швидкої" зателефонувала в поліцію.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області лікарі, злякавшись коронавірусу, тікали від українця, який повернувся з Великої Британії.

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