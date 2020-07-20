У Сумах стався викид токсичної речовини: чим небезпечна

У ніч на 20 липня біля села Ганнівка на Сумщині стався викид токсичної речовини одоранту, який додають у природний газ для надання йому запаху.

Про це повідомив заступник Сумського міського голови Олександр Журба на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що одорант є речовиною другого класу небезпеки з характерним запахом, на який скаржилися мешканці міста.

"Низькі концентрації (близько 4 мільйонних часток) спричиняють подразнення шкіри й очей, головний біль, нудоту, уповільнення дихання. За можливості закрийте вікна, зволожуйте повітря в приміщенні. У разі погіршення самопочуття – зверніться за допомогою до лікаря", – зазначив Журба.

Концентрацію небезпечної речовини в повітрі і причину викиду чиновник не уточнив.

Повідомлення про викид одоранту Олександр Журба у Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, що датчики радіаційного моніторингу в Норвегії, Фінляндії та Швеції зареєстрували перевищений рівень радіоактивних речовин на кордоні з Росією.