У Сумах породілля заразила лікарів COVID-19: пологовий будинок закрили на карантин

У Сумах породілля заразила коронавірусом чотирьох лікарів "Клінічного пологового будинку Пресвятої Діви Марії".

Медичний заклад були змушені закрити на карантин на два тижні, повідомили в пресслужбі Сумської міської ради.

Відзначається, що на цей час буде припинена госпіталізація вагітних і породіль в відділення патології вагітних і акушерського відділення. Пацієнток буде тимчасово приймати обласний перинатальний центр.

Вірус у медиків виявили під час позапланової ПЛР-діагностики, 12 контактних осіб відправили на самоізоляцію.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в тілі людини знайшли місця, де ховається коронавірус після одужання.