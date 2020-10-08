У Сумах посилюють карантин: пообіцяли 100%-й масковий режим

Олексій Тітофф Суспільство 13:05, 8.10.2020 Оновлено: 13:10, 8.10.2020

У місті Суми з п'ятниці, 9 жовтня, через зростання захворюваності на коронавірус (COVID-19) посилять карантин.

Про це у Facebook повідомив мер міста Олександр Лисенко. Він підкреслив, що в Сумах вводять 100-відсотковий масковий режим. Також буде обмежено проведення масових заходів у місті.

Лисенко підкреслив, що у разі виявлення постійних порушень – більше трьох разів – закриватимуться заклади відпочинку або харчування. Глава міста попередив, що збільшать кількість груп (30), які перевірятимуть роботу закладів харчування та відпочинку всіх форм власності та транспорт.

"Треба наводити порядок на ринку, у транспорті. Порушники відповідатимуть за законом. Зокрема, будуть складатися адмінпротоколи", – сказав він.

До того ж, з понеділка, 12 жовтня, проводитимуться дезінфекції місць загального користування в житлових будинках, на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вперше виявили понад 5 тисяч хворих на COVID-19 за добу.

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