У Сумах посилюють карантин: пообіцяли 100%-й масковий режим

У місті Суми з п'ятниці, 9 жовтня, через зростання захворюваності на коронавірус (COVID-19) посилять карантин.

Про це у Facebook повідомив мер міста Олександр Лисенко. Він підкреслив, що в Сумах вводять 100-відсотковий масковий режим. Також буде обмежено проведення масових заходів у місті.

Лисенко підкреслив, що у разі виявлення постійних порушень – більше трьох разів – закриватимуться заклади відпочинку або харчування. Глава міста попередив, що збільшать кількість груп (30), які перевірятимуть роботу закладів харчування та відпочинку всіх форм власності та транспорт.

"Треба наводити порядок на ринку, у транспорті. Порушники відповідатимуть за законом. Зокрема, будуть складатися адмінпротоколи", – сказав він.

До того ж, з понеділка, 12 жовтня, проводитимуться дезінфекції місць загального користування в житлових будинках, на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вперше виявили понад 5 тисяч хворих на COVID-19 за добу.