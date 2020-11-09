У Сумах підприємці влаштували масштабний протест проти карантину. Фото й відео

Таша Адамович Суспільство 12:47, 9.11.2020 Оновлено: 12:52, 9.11.2020

У Сумах 9 листопада представники малого та середнього бізнесу перекрили одну із центральних вулиць, протестуючи проти введення карантинних обмежень.

Протестувальники зібралися біля фонтану Садко в центрі міста, повідомило "Суспільне". Пізніше вони перекрили вулицю Героїв Сумщини в районі перехрестя з Харківською, рух вулицею призупинили (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Підприємці вийшли на акцію з плакатами з написами "Save ФОП", "Вимагаємо зберегти бізнес", "Економіка там, де бізнес", "Хочемо працювати, а не жебракувати".

Також у протесті взяли участь ті, хто протестує проти запровадження касових апаратів.

Нагадаємо, Суми та Сумський район перебувають у "червоній" карантинній зоні, решта районів та міст області – у "помаранчевій".

У Сумах підприємці вийшли на акцію протесту проти карантину
suspilne.media
У Сумах підприємці вийшли на акцію протесту проти карантину
suspilne.media
У Сумах підприємці вийшли на акцію протесту проти карантину
suspilne.media

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Харкові після масштабних протестів підприємців подовжили час роботи закладів громадського харчування.

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