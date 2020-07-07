У судді КС засікли годинник за $3 тисячі. Фото

Юрій Сергієнко Суспільство 22:55, 7.07.2020 Оновлено: 23:36, 7.07.2020

У судді Конституційного суду України Володимира Мойсика виявили наручний годинник Longines.

Його вартість становить близько 3 тисяч доларів, повідомляє "Апостроф".

Годинники зняв фотокореспондент видання під час засідання суду 7 липня, на якому розглядалося подання нардепів щодо відповідності Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Годинник Мойсика коштує близько 3 тисяч доларів

Володимир Мойсик був народним депутатом 4-6 скликань. З 2003 року він кандидат юридичних наук. Також був першим заступником голови партії "За Україну!". З 27 січня 2016 року є суддею Конституційного суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Скічко прийшов до Верховної Ради з годинником марки Rolex, який коштує понад 21 тисячу доларів.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Радника глави "Роскосмосу" Сафронова затримано за підозрою в державній зраді

Ціна російського газу в експорті впала нижче рентабельності

ЗСУ розгромили позиції терористів на Донбасі: багато загиблих

Затоплений стадіон на Одещині, відкритий Зеленським, виявився фейком: фото "відфотошопили"

Для українців відкрили кордони 23 країни: повний перелік