У судді КС засікли годинник за $3 тисячі. Фото

Володимир Мойсик є суддею КС з 2016 року. Фото gov.ua.

У судді Конституційного суду України Володимира Мойсика виявили наручний годинник Longines.

Його вартість становить близько 3 тисяч доларів, повідомляє "Апостроф".

Годинники зняв фотокореспондент видання під час засідання суду 7 липня, на якому розглядалося подання нардепів щодо відповідності Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Годинник Мойсика коштує близько 3 тисяч доларів

Володимир Мойсик був народним депутатом 4-6 скликань. З 2013 року він кандидат юридичних наук з 2003 року, також був першим заступником голови партії "За Україну!". З 27 січня 2016 року є суддею Конституційного суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Скічко прийшов до Верховної Ради з годинником марки Rolex, які коштують понад 21 тисячі доларів.