У суботу до України повернуться дощі: де саме чекати на опади

Юрій Сергієнко Суспільство 21:06, 9.10.2020

Погода в Україні в суботу, 10 жовтня, загалом очікується без опадів, за винятком кількох областей.

Вночі та вранці Укргідрометцентр прогнозує туман в західних областях.

Невеликі дощі підуть на заході, місцями на півдні.

Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 13 тепла, на узбережжі морів до +17.

Вдень в Україні +14+20, найтепліше на півдні – до 23 градусів.

У Києві 10 жовтня погода буде ясною, вночі +11+13, вдень 17-19 тепла.

Також в п'ятницю збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки в східних областях і більшості районів Сумщини та Одещини.

Прогноз погоди на суботу.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другій половині наступного тижня, 15-16 жовтня, температура повітря в Україні почне знижуватися.

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