У п'ятницю, 27 березня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" лідери парламентських фракцій влаштують гостру дискусію щодо ситуації з коронавірусом і падінням економіки в Україні.
Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або на YouTube-каналі Shuster online.
У студії розгорнеться ексклюзивне обговорення на актуальних на сьогодні питань:
Чи вистачить у країні тестів на коронавірус?
Які існують підходи до боротьби з коронавірусом у різних країнах?
Як в Україні і в світі планують підтримувати своїх громадян, підприємства і лікарів?
Участь в обговоренні візьмуть:
Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";
Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина";
Святослав Вакарчук, лідер партії "ГОЛОС";
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";
Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська солідарність";
Дмитро Наталуха, народний депутат "Слуги народу", голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;
Олексій Каспрук, мер Чернівців;
Ігор Кузін, і. о. генерального директора "Центру громадського здоров'я МОЗ України";
Олександр Коляда, біолог-генетик, вірусолог.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до українців через економічні наслідки карантину в Україні. Він озвучив план порятунку.
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