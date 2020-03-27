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27 березня • оновлено в 18:40
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У студії "Свободи слова Савіка Шустера" влаштують гостру дискусію лідери фракцій

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У п'ятницю, 27 березня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" лідери парламентських фракцій влаштують гостру дискусію щодо ситуації з коронавірусом і падінням економіки в Україні.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або на YouTube-каналі Shuster online.

У студії розгорнеться ексклюзивне обговорення на актуальних на сьогодні питань:

Коронавірус і економіка: в студії "Свободи слова Савіка Шустера" буде гостра дискусія

  • Чи вистачить у країні тестів на коронавірус?

  • Які існують підходи до боротьби з коронавірусом у різних країнах?

  • Як в Україні і в світі планують підтримувати своїх громадян, підприємства і лікарів?

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";

  • Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина";

  • Святослав Вакарчук, лідер партії "ГОЛОС";

  • Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";

  • Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська солідарність";

  • Дмитро Наталуха, народний депутат "Слуги народу", голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;

  • Олексій Каспрук, мер Чернівців;

  • Ігор Кузін, і. о. генерального директора "Центру громадського здоров'я МОЗ України";

  • Олександр Коляда, біолог-генетик, вірусолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до українців через економічні наслідки карантину в Україні. Він озвучив план порятунку.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Савік Шустер
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