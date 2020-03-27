У п'ятницю, 27 березня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" лідери парламентських фракцій влаштують гостру дискусію щодо ситуації з коронавірусом і падінням економіки в Україні.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або на YouTube-каналі Shuster online.

У студії розгорнеться ексклюзивне обговорення на актуальних на сьогодні питань:

Чи вистачить у країні тестів на коронавірус?

Які існують підходи до боротьби з коронавірусом у різних країнах?

Як в Україні і в світі планують підтримувати своїх громадян, підприємства і лікарів?

Участь в обговоренні візьмуть:

Давид Арахамія , голова фракції партії "Слуга народу";

Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина";

Святослав Вакарчук, лідер партії "ГОЛОС";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";

Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська солідарність";

Дмитро Наталуха , народний депутат "Слуги народу", голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;

Олексій Каспрук , мер Чернівців;

Ігор Кузін, і. о. генерального директора "Центру громадського здоров'я МОЗ України";

Олександр Коляда, біолог-генетик, вірусолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до українців через економічні наслідки карантину в Україні. Він озвучив план порятунку.

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