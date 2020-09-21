У страшній ДТП під Києвом загинули мати й дочка: ексклюзивні деталі

У Київській області увечері 20 вересня відбулась смертельна аварія. Водій Chery Amulet вилетів на зустрічну смугу і врізався в КамАЗ. В авто була сім'я Лаврищуків, у результаті ДТП 41-річна мати Валентина загинула на місці, 16-річна дочка Аліна – в автомобілі швидкої допомоги, а батько Сергій, який був за кермом, перебуває у важкому стані в лікарні. Місцеві жителі впевнені – трагедія трапилася через ями на дорозі. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Син залишився наполовину сиротою

Маленьке село Юхни зараз у скорботі й готується до похорону, Лаврищуків тут знали всі. У населеному пункті живе мама Валентини й батьки Сергія. Саме до них сім'я їздила в гості. Вдома в них залишився старший син Віктор, який ще вчиться в технікумі.

У ДТП загинули Валентина й Аліна Лаврищуки. Facebook Тетяни Малахової

"Це дуже хороша сім'я, працьовита. Сергій працював у фермерському господарстві, мама Валентина – в Кагарлику на фабриці "Лагода", дочка Аліна пішла в 9-й клас. Так шкода цю сім'ю! Сергій у дуже важкому стані, його спочатку забрали в Кагарлик до лікарні. Але власник фермерського господарства зараз повіз його до Києва", – крізь сльози розповідає OBOZREVATEL глава сільради Валентина П'ятенко.

Аліні Лаврищук було 16 років. Facebook Тетяни Малахової

"Аліна була справжнім янголом, батько в ній душі не чув. Я не уявляю, як він переживе цю втрату. Якщо сам, звичайно, вибереться з того світу", – говорить OBOZREVATEL знайома родини.

"Асфальту просто немає"

Сама аварія трапилася недалеко від села Владиславка Київської області. Ті, хто в цей час проїжджав повз, пишуть у групі в Facebook "Наша Миронівщина", що ДТП могла трапитися через розбиту дорогу.

На місці аварії. ДержНС Київської області

"Засліпило сонце... Водій легкового авто сильно в'їхав в яму, відкинуло на зустрічну, і він врізався в КамАЗ" лоб у лоб ", – пише користувач під ніком Sergey Dsv.

Також Людмила Гуляєва розповіла: "Щодня їздимо по цій дорозі, під час аварії поверталися з роботи додому, сонце якраз сідає і сліпить водія, а асфальту там просто немає, самі ями. І їхати так, щоб не вскочити в яму, неможливо. Думали, що хоч перед виборами нам щось зроблять, але помилилися, ось до чого призвело".

Вона уточнила, що в них також були проблеми з колесом через ці ями.

Житель села Юхни Артем поділився з OBOZREVATEL, що ця ділянка дороги, де трапилася ДТП, у них вважається небезпечною. "Там часто трапляються аварії. Рве колесо через ями. До цього обходилося, водіям вдавалося якось уникнути зіткнень. Але цього разу не пощастило", – говорить він.

Загибла Валентина працювала на фабриці. Facebook Валентини Лаврищук

У сільраді поки не знають, через що точно могла трапитися трагедія. За словами П'ятенко, є дві версії, перша – Сергій дійсно потрапив у яму, колесо машини відірвалося, і їх винесло на зустрічну смугу під вантажівку, а друга – він йшов на обгін і не впорався.

Загибла Аліна навчалася в 9-му класі. Facebook Аліни Лаврищук

У поліції Київської області встановлюють усі деталі ДТП, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

"Чому саме водій не впорався з керуванням, зараз з'ясовує слідство, будуть проведені автотехнічні експертизи", – повідомила OBOZREVATEL речниця поліції області Віталія Горохольська.