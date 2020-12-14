'Везли бабусі продукти': на Київщині в ДТП розбилися батько з сином. Подробиці трагедії

На трасі Київ – Знам'янка сталася смертельна аварія: зіткнулися автомобілі Lada й Renault. Внаслідок загинув 46-річний водій з Кіровоградщини та його 14-річний син. Медики ще намагалися врятувати підлітка, але травми виявилися занадто серйозними.

Детальніше про цю трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Аварія сталася вранці в суботу, 12 грудня, на Обухівській трасі неподалік від Києва. За попередніми даними, водій Renault не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де і зіткнувся з Lada. Удар був такої сили, що остання перетворилася на купу металу.

Рятувальникам довелося за допомогою спеціальних інструментів вирізати з автомобіля 14-річного хлопчика, щоб доправити в лікарню. Його 46-річному батькові вже нічим не можна було допомогти. А незабаром стало відомо, що і хлопчик помер у кареті швидкої допомоги.

Як з'ясував OBOZREVATEL, загиблими виявилися мешканці Кіровоградщини: Анатолій Савенко і його син Артур.

"Я дивилася фото з місця аварії. У машині Толіка була розкидана картопля. Вони з Артуром їхали в Київську область, до мами Анатолія, бабусі Артура. Мабуть, як буває, везли їй і продукти. Можливо, поспішали. І ось така трагедія", – зітхає знайома родини.

За словами жінки, підліток був єдиним спільним сином у Анатолія та його дружини Людмили. "Я давненько їх не бачила. Але знаю, що зо два роки тому Толік і Люда розійшлися. Але з сином він бачився, мабуть, вирішили й бабусю відвідати разом. Люда працює в магазині зв'язку, поповнює рахунки на телефонах одного оператора. Артур ще в школі вчився", – розповідає знайома.

Одна зі знайомих родини розповіла, що мама загиблого Анатолія, Галина, живе в Обухові з одним із колишніх народних депутатів. "Вони були однокласниками, вона – його перше юнацьке кохання. Ось зустрілися – і почуття спалахнули знову. Галина живе в дуже шикарних умовах і у нас в селищі буває рідко. Одного разу він [екснардеп] приїжджав сюди на зустріч однокласників і навіть влаштовував їм поїздку до Києва", – уточнила жінка.

Анатолій працював водієм на місцевій газопереробній станції. Його колеги кажуть, що чоловік був хорошим і чуйним. "Він водієм багато років працював. Водив акуратно, і ніколи напідпитку за кермо не сідав. Він прекрасно розумів, що таке слизька дорога, туман – не перший же рік за кермом. Це в них вилетіла ця Renault. Якби водій того автомобіля не гнав, то і таких наслідків не було б. Подивіться на фото, як там одна сторона у машини вм'ята. Вона з усієї сили в них влетіла. І згубила Толіка і його сина. Дуже шкода їх, сім'ї немає", – каже колега загиблого Анатолія Савенка.

Також знайомі сім'ї розповідають, що Людмила, мама Артура, вбита горем. "Фактично в неї забрали другу сім'ю. Залишився дорослий син від першого шлюбу, але в нього своя сім'я. А її перший чоловік покінчив життя самогубством. А зараз Артур і Толік. Тепер немає ні того, ні іншого – немов і не було половини життя. Вона вбита горем", – розповідає одна з родичок Людмили.

У поліції області повідомили, що відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Винному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. 47-річний водій Renault з травмами доправлений до лікарні.