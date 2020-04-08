У Степанова з'явилися нові заступники: хто вони

Кабінет Міністрів України призначив Олену Теряєву першою заступницею Міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Також його заступницями стали Світлана Шаталова та Ірина Микичак. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну 8 квітня, написала пресслужба МОЗ на своєму сайті.

Так, за інформацією міністерства, Теряєва має значний досвід роботи у системі охорони здоров'я України, а кар'єру починала із роботи лікаркою. До призначення заступницею Степанова вона працювала директоркою Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ, перед цим – директоркою Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА, обіймала керівні посади в КУ "Одеський обласний Центр Екстреної Медичної допомоги і медицини катастроф", а також у Макіївській міській раді.

В МОЗ Теряєва відповідатиме зокрема за реформування системи охорони здоров'я, а також налагодження та координацію процесів у відомстві.

Олена Теряєва МОЗ

Заступниця Шаталова, як написала пресслужба МОЗ, є досвідченою управліницею, яка раніше працювала на керівних посадах в Одеській ОДА, у державному підприємстві "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів", а також у компаніях ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України”.

У міністерстві вона відповідатиме за фінансово-економічний напрям, інвестиції, аудит, а також взаємодію з підприємствами, які перебувають в управлінні відомства.

Світлана Шаталова МОЗ

Микичак раніше була першою заступницею міністра охорони здоров'я. З квітня 2017 року до грудня 2019 року вона була керівницею департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА. Микичак є співзасновницею та координаторкою реалізації низки успішних міжнародних проєктів співпраці зі Світовим Банком, ВООЗ, Агентства США з міжнародного розвитку, Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ та інших проєктів у сфері реформи перинатальної допомоги, сімейної медицини, онкопревенції, громадського здоров'я.

Ірина Микичак МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна опинилася на порозі піка пандемії коронавірусу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!