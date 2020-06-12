У США знайшли найпохмурішу кішку в світі: кумедні фото і відео
Напевно, найпохмуріша кішка в світі на прізвисько Киця (Kitzia) живе у українки Вікторії у Флориді (США).
У неї вже є своя сторінка в Instagram, на яку підписано майже 80 тисяч осіб, йдеться в сюжеті "" href="http:// " target="_blank">ТСН" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Вона любить свою господиню, але не любить гучні звуки. Фото суворої кішки посилають друзям, щоб проілюструвати, як виглядає ранок без ранкової кави.
"Все почалося десь три роки тому. Наші друзі почали приходити до нас в гості і говорити: "О боже, що з вашою кішкою?" – розповіла господиня Киці.
Дівчина розповіла, що кішку їй купив чоловік, коли вона була зовсім маленькою і містилася в долоню.
В інтернеті Кицю назвали наступницею відомої кішки Grumpy, яка померла в 2019 році. вона така ж сувора і не тільки на вигляд. Тварина не любить, коли біля нього сміються і дряпається.
"Я можу ввечері просто гортати Instagram, дивитися якісь смішні картинки, починаю голосно сміятися, і вона підходити, починає на мене гарчати", – поділилася Вікторія.
Раніше OBOZREVATEL писав, що кішка по кличці Соус Тардар (Tardar Sauce), що стала культовим мемом Сердита кішка (Grumpy Cat), померла у віці семи років.