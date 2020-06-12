У США знайшли найпохмурішу кішку в світі: кумедні фото і відео

Напевно, найпохмуріша кішка в світі на прізвисько Киця (Kitzia) живе у українки Вікторії у Флориді (США).

У неї вже є своя сторінка в Instagram, на яку підписано майже 80 тисяч осіб, йдеться в сюжеті "" href="http:// " target="_blank">ТСН" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вона любить свою господиню, але не любить гучні звуки. Фото суворої кішки посилають друзям, щоб проілюструвати, як виглядає ранок без ранкової кави.

Найпохмуріша кішка у світі Instagram Angry Kitzia

"Все почалося десь три роки тому. Наші друзі почали приходити до нас в гості і говорити: "О боже, що з вашою кішкою?" – розповіла господиня Киці.

Дівчина розповіла, що кішку їй купив чоловік, коли вона була зовсім маленькою і містилася в долоню.

Найпохмуріша кішка в світі Instagram Angry Kitzia

В інтернеті Кицю назвали наступницею відомої кішки Grumpy, яка померла в 2019 році. вона така ж сувора і не тільки на вигляд. Тварина не любить, коли біля нього сміються і дряпається.

Найпохмуріша кішка в світі Instagram Angry Kitzia

"Я можу ввечері просто гортати Instagram, дивитися якісь смішні картинки, починаю голосно сміятися, і вона підходити, починає на мене гарчати", – поділилася Вікторія.

Найпохмуріша кішка в світі Instagram Angry Kitzia

Найпохмуріша кішка в світі Instagram Angry Kitzia

Найпохмуріша кішка в світі Instagram Angry Kitzia

Найпохмуріша кішка в світі Instagram Angry Kitzia

Раніше OBOZREVATEL писав, що кішка по кличці Соус Тардар (Tardar Sauce), що стала культовим мемом Сердита кішка (Grumpy Cat), померла у віці семи років.

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