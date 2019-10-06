У США влаштували криваву стрілянину в барі: 4 жертви, 5 поранені

В результаті стрілянини, яка сталася в барі американського штату Канзас в місті Канзас-Сіті, 9 осіб були поранені, з них четверо загинули на місці.

Про це повідомляє CNN з посиланням на відділ поліції. За даними правоохоронців, стрілянина сталася в 1:27 ночі (щоб подивитися пряму трансляцію і фото, доскрольте до кінця сторінки).

Авто поліції біля входу в бар Tequila KC twitter.com

"У поліцію надійшов дзвінок про стрілянину в барі Tequila KC. Офіцери прибули, щоб знайти чотирьох чоловік мертвих в барі. Ще п'ять осіб були доставлені в районні лікарні", - заявив представник поліції Томас Томасіч.

На даний момент жертви не опізнані, підозрюваний у стрільбі ще не затриманий, повідомила поліція. Детективи зараз знаходяться на місці події в пошуках відео спостереження цієї місцевості. Офіцери очистили бар і чекають ордера на обшук, щоб знову увійти в нього.

TEQUILA KC BAR MASS SHOOTING KANSAS CITY KANSAS Early Reports 4 Dead 5 Injured KCK Police Report https://t.co/TQVK45cphS The Breaking News in the ABOVE YOUTUBE LINK! #kansascity #kansas #massshooting #tequila #tequilakcbar pic.twitter.com/qxiyZxBaSA — D-Railed News and Podcasts (@Gatekeeper5150) October 6, 2019

"У нас поки немає достатньо хорошого опису, щоб чітко визначити особу підозрюваного або підозрюваних, якщо їх було кілька", - сказав Томасіч.

On scene near 10th and Central where officers responded to a shooting. 9 total people were shot 4 of the 9 are dead. We are told the suspect entered the bar Tequila KC and started shooting.

Police are still looking for the suspect. @ 41actionnews pic.twitter.com/5kwX69IkVF - Nick Starling (@NickStarlingTV) October 6, 2019

Kansas Bar Mass Shooting, At Least 4 Dead, mULTIPLE Injured – WATCH => https://t.co/xowTuezjyl pic.twitter.com/NzC4uRbQL8 - Trumble Times (@TrumbleTimes) October 6, 2019

#BreakingNews At least nine people shot, four dead in a shooting inside a Kansas City bar . https://t.co/9xxPzYh2wO - WPEC CBS12 News (@ CBS12) October 6, 2019

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