Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 17:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У США влаштували криваву стрілянину в барі: 4 жертви, 5 поранені

2.6т Читати матеріал російською

В результаті стрілянини, яка сталася в барі американського штату Канзас в місті Канзас-Сіті, 9 осіб були поранені, з них четверо загинули на місці.

Про це повідомляє CNN з посиланням на відділ поліції. За даними правоохоронців, стрілянина сталася в 1:27 ночі (щоб подивитися пряму трансляцію і фото, доскрольте до кінця сторінки).

Авто поліції біля входу в бар Tequila KC

Авто поліції біля входу в бар Tequila KC

twitter.com

Новини
"Кулачним боєм не обійшлося": на Троєщині влаштували масову бійку зі стріляниною. Відеофакт

"У поліцію надійшов дзвінок про стрілянину в барі Tequila KC. Офіцери прибули, щоб знайти чотирьох чоловік мертвих в барі. Ще п'ять осіб були доставлені в районні лікарні", - заявив представник поліції Томас Томасіч.

На даний момент жертви не опізнані, підозрюваний у стрільбі ще не затриманий, повідомила поліція. Детективи зараз знаходяться на місці події в пошуках відео спостереження цієї місцевості. Офіцери очистили бар і чекають ордера на обшук, щоб знову увійти в нього.

"У нас поки немає достатньо хорошого опису, щоб чітко визначити особу підозрюваного або підозрюваних, якщо їх було кілька", - сказав Томасіч.

Новина доповнюється ...

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
США
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
7
2
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
На усраине тоже самое только там продают оружие ,а здесь его раздают,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Борисенко Ксения
Борисенко Ксения
Драго Кувалда, на срасии и оружия не надо,так повымирают.от пальмового масла от водки за Сирию за Кадырова за путина от мусорных полигонов.до пенсии мало кто доживет,а кто доживет все равно их(пенсии)не получат,т.к.их заморозят.вперед вЯликие!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Драго Кувалда:" Как же Вы правы: в Украине целых 6,3 убийств на 100 тысяч человек, а в России всего 10,8. - http://worldpopulationreview.com/countries/murder-rate-by-country/
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel