У США влаштували криваву стрілянину в барі: 4 жертви, 5 поранені

В результаті стрілянини, яка сталася в барі американського штату Канзас в місті Канзас-Сіті, 9 осіб були поранені, з них четверо загинули на місці.

Про це повідомляє CNN з посиланням на відділ поліції. За даними правоохоронців, стрілянина сталася в 1:27 ночі (щоб подивитися пряму трансляцію і фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У поліцію надійшов дзвінок про стрілянину в барі Tequila KC. Офіцери прибули, щоб знайти чотирьох чоловік мертвих в барі. Ще п'ять осіб були доставлені в районні лікарні", - заявив представник поліції Томас Томасіч.

На даний момент жертви не опізнані, підозрюваний у стрільбі ще не затриманий, повідомила поліція. Детективи зараз знаходяться на місці події в пошуках відео спостереження цієї місцевості. Офіцери очистили бар і чекають ордера на обшук, щоб знову увійти в нього.

"У нас поки немає достатньо хорошого опису, щоб чітко визначити особу підозрюваного або підозрюваних, якщо їх було кілька", - сказав Томасіч.

