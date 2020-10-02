У США використовують старіші військові літаки, ніж у нас, – командувач ПС ЗСУ Дроздов

Літаки-винищувачі ЗС України було зроблено в кінці 80-х років, а в США використовують навіть літаки 70-х років виробництва.

Про це заявив командувач ПС ЗСУ Сергій Дроздов в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 2 жовтня. Трансляція ефіру велася в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"F-15, який літає в США – вони випуску 1972-1974 років. Наші літаки-винищувачі, штурмовики – випуску 1988-1991 років", – сказав він.

За словами Дроздова, за останні шість років в Україні було відновлено 87 літаків.

"Зараз ми тільки виходимо на те, що Ан-178 протягом двох років, можливо, буде в Повітряних силах. Але до цього у нас не було такої можливості, наші заводи не могли зробити. Навіть обіцянки зробити на ДП "Антонов" легкий штурмовик – навіть їх за ці роки не було виконано. І всі заходи, які ми виконуємо, ми здійснюємо на тій техніці, яка літає", – сказав Дроздов.

Також він зазначив, що українські льотчики успішно виконують бойові завдання на техніці, яка є в їхньому розпорядженні.

"У нас є потужні збройні сили. На чому вони літають? На тому, що держава може забезпечити. Ми сподіваємося на те, що держава виділить кошти, щоб ми й далі могли забезпечити надійний захист держави з повітря", – резюмував командувач ПС ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році парк Повітряних сил Збройних сил України поповнили майже 30 відремонтованих і модернізованих літаків. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-полковник Сергій Дроздов.