У США призупинили випробування вакцини від COVID-19 через загадкову хворобу

Компанія Johnson & Johnson заявила, що припинила розширені клінічні випробування своєї експериментальної вакцини проти коронавірусу через незрозумілу хворобу одного з добровольців.

Як передає CNN, виробник зазначив, що недуга учасника програми перевіряється й оцінюється Незалежною радою з контролю за безпекою даних, а також внутрішніми клінічними лікарями J & J та лікарями з безпеки.

Відзначимо, що компанія не повідомила, про яке саме непояснюване захворювання йдеться. Однак один з пунктів клінічних випробувань – з'ясувати, чи викликають вакцини небезпечні побічні ефекти. Випробування припиняються тоді, коли вони з'являються. Тому поки лікарі перевіряють, чи може хвороба бути пов'язана з вакциною або ж це збіг.

"Ми повинні поважати конфіденційність цього учасника. Ми дізнаємося більше про його хворобу. І важливо мати всі факти, перш ніж ми поділимося додатковою інформацією", – підкреслили у J & J.

"Серйозні побічні ефекти не є рідкістю в клінічних випробуваннях, і можна розумно очікувати, що кількість серйозних побічних явищ зросте у випробуваннях за участю великої кількості учасників. Крім того, оскільки багато випробувань є плацебо-контрольованими, не завжди відразу очевидно, одержав учасник досліджуване лікування або плацебо", – додали там.

Зі свого боку доктор Ашиш Джа, декан факультету громадської охорони здоров'я Університету Брауна відзначив, що пауза у випробуваннях абсолютно не викликає занепокоєння. Адже це цілком очікувано і є черговим нагадуванням про те, наскільки безглуздо намагатися укластися в політичний графік з обіцянками провести вакцинацію в США до дня виборів президента США.

"Випробування Johnson & Johnson – це найбільше випробування вакцини, про яке я знаю. 60 000 осіб. У ході цього дослідження можна очікувати кілька пауз", – зазначив Джа.

Нагадаємо, що третя фаза дослідження J & J почалася у вересні. Це одна з шести вакцин проти коронавірусу, тестованих в США, і одна з чотирьох вакцин, які перебувають на найбільш просунутій стадії.

Однак це вже друге випробування вакцини проти коронавірусу третьої фази, яке було припинено в США. Так, випробування вакцини AstraZeneca поставили на паузу у вересні через неврологічне ускладнення у волонтера з Великобританії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Україна може надати свої потужності для виробництва вакцини, купувати надлишки препарату в країнах ЄС, а також стати в чергу з країн-партнерів.