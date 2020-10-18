У США помер знаменитий український лікар і меценат

Марина Ліснічук Суспільство 00:04, 19.10.2020 Оновлено: 11:18, 19.10.2020

У штаті Чикаго, США, помер легендарний український лікар-радіолог і меценат Юрій Сас-Подлуський.

Серце чоловіка зупинилося на 98-му році життя. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український журналіст і дослідник історії Вахтанг Кіпіані.

За його словами, свого часу Сас-Подлуський викупив на європейських аукціонах десятки безцінних речей, серед яких реліквії митрополита Андрея Шептицького. Їх він передав на зберігання до Ukrainian National Museum.

Юрія Саса-Подлуського називали шляхетним українським меценатом
ukrainianchi

"Бачився з ним двічі. І щоразу він передавав музею якісь фантастичні речі, які коштували тисячі й тисячі доларів, і дуже з того тішився. Я його запитав – чи не шкода йому витрачати свої кровні, може, краще лишити щось родині? Він сказав, що вирішив не лишати ніяку спадщину синові-американцеві. Питаю – чому? Відповідь – він не любить Україну. І всі свої статки перевів у цінні дари для наступних поколінь", – написав Кіпіані.

Юрій Сас-Подлуський
Facebook Maria Klimchak

Співчуття з приводу смерті лікаря-мецената висловила і кураторка Українського музею в Чикаго Марія Клімчак. На своїй сторінці у Facebook вона зазначила, що втратила друга, з яким вони дружили 20 років.

"У калейдоскопі чикагських подій його життя – лікарська практика – надавав допомогу усім, лікував і викладав, тримаючи руку на пульсі історії: колекціонував, вивчав, записував, щоб усе передати музеєві як частину збереженої ним історії та культури України. Про таких, як він, кажуть – даровані Богом, бо народжуються один раз на століття! Спочивайте з миром, дорогий пане Юрію! Ми завжди будемо Вас пам’ятати. Вічная пам’ять!" – підкреслила Клімчак.

Скриншот
Facebook Вахтанга Кіпіані
Скриншот повідомлення
Facebook Maria Klimchak

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Почаєві на Тернопільщині від пневмонії помер лікар Іван Венжинович. Саме його портрет з'явився на білборді з написом "Спасибі за життя!".

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