У США подружжя одне за одним померло від коронавірусу: до останнього трималися за руки

Мережу зворушило несамовите фото літнього подружжя з Атланти (США), на якому видно, як вони трималися за руки в лікарняній палаті всього за декілька днів до того, як обоє померли від коронавірусу.

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Раніше їх госпіталізували після перенесених ускладнень від COVID-19. Так, Едді Джонсон помер 5-го, а його дружина Бланш – 8 квітня, повідомляє Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Вони боролися. У обох розвинулася пневмонія. У них був цей кашель, вони ледь могли дихати, і говорили про біль", – зазначила їхня донька Дженніфер МакВортер, яка й поділилася останньою фотографією своїх батьків.

У США подружжя померло від коронавірусу через три дні одне від одного dailymail.co.uk

На знімку видно, як Едді в хірургічній масці з любов'ю тримає Бланш за руку, коли він сидить біля її ліжка.

Їхня донька зараз теж перебуває на карантині, бо не знала, що її батько був хворий саме на коронавірус, коли вона відвозила його до лікарні.

У США подружжя померло від коронавірусу через три дні одне від одного dailymail.co.uk

МакВортер також зазначила, що дуже засмучена відсутністю відповіді від установи за довгостроковим доглядом за літніми людьми, яка займалися комплексом Arbor Terrace в Каскаді, де жили її батьки.

"Ніхто не дзвонив. Поки мені не довелося зателефонувати їм і сказати їм: "Вам повинно бути соромно за себе", – підкреслила вона.

Чиновники ж незабаром заявили, що тести 48 із 61 жителів в Arbor Terrace показали позитивний результат на коронавірус. А Джонсон був серед 10 відсотків померлих там.

У США подружжя померло від коронавірусу через три дні одне від одного dailymail.co.uk

"Ми припускаємо, що люди, які здійснюють догляд, передають вірус жителям, тому намагаємося переконатися, що всі вони проходять тестування", – повідомила директорка тимчасового ради з охорони здоров'я округу Фултон.

МакВортер же говорить, що, на її думку, на об'єкті не було належного догляду і захисних засобів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Олександрівській лікарні Києва помер 35-річний чоловік із коронавірусом Максим Кравченко, за життя якого лікарі боролися протягом декількох тижнів.

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