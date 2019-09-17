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18 вересня • оновлено в 00:12
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У США перейменували столицю України: подробиці

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Бібліотека Конгресу США замість радянської транслітерації назви української столиці Kiev офіційно почала використовувати коректне Kyiv.

Про це в рамках своєї онлайн-кампанії #CorrectUA у Twitter повідомила прес-служба МЗС України.

"Друзі, щойно отримали неймовірні новини з Вашингтона! Бібліотека Конгресу офіційно ввела використання назви нашої столиці як Kyiv!

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Без сумніву, позитивні перетворення світового масштабу потребують часу, але крок за кроком, ми дійдемо до мети", – заявили в МЗС.

Ілюстрація. Київ

Ілюстрація. Київ

24 Канал

Як писав OBOZREVATEL, раніше аеропорт столиці Литви Вільнюса змінив написання назв міст України на правильне.

До цього Європейський Союз почав використовувати українську транслітерацію в написанні столиці України англійською мовою.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
США
Теги
конгрес США Міністерство закордонних справ України
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Правильно "Kyev" надо, ех никто не подсказал!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хозяин Киев в Кyeв переменовал, преобразование мирового масштаба, СУГС! Сурооовые годы ухоооодяят...
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