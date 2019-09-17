У США перейменували столицю України: подробиці

Бібліотека Конгресу США замість радянської транслітерації назви української столиці Kiev офіційно почала використовувати коректне Kyiv.

Про це в рамках своєї онлайн-кампанії #CorrectUA у Twitter повідомила прес-служба МЗС України.

"Друзі, щойно отримали неймовірні новини з Вашингтона! Бібліотека Конгресу офіційно ввела використання назви нашої столиці як Kyiv!

Без сумніву, позитивні перетворення світового масштабу потребують часу, але крок за кроком, ми дійдемо до мети", – заявили в МЗС.

Ілюстрація. Київ 24 Канал

Друзі, Щойно получил Неймовірні новини з Вашингтону!



Бібліотека Конгресу Офіційно запроваділа использование назви Нашої столице як #Kyiv !



Без сумніву, Позитивні превращение СВІТОВОГО масштабу потребують часу, но крок за кроком, ми дійдемо до мети!



Разом! 💛💙 pic.twitter.com/9RBICMGQHs - #CorrectUA 🇺🇦 (@CorrectUA) September 17, 2019

Як писав OBOZREVATEL, раніше аеропорт столиці Литви Вільнюса змінив написання назв міст України на правильне.

До цього Європейський Союз почав використовувати українську транслітерацію в написанні столиці України англійською мовою.

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