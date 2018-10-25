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У США намагалися підірвати Обаму, Клінтонів та інших: українці розповіли, хто за цим стоїть

2.7тЧитати матеріал російською

Повідомлення про вибухівки, які розсилалися відомим американським політикам, кілька днів розбурхували світове співтовариство.

OBOZREVATEL вирішив дізнатися у своїх читачів, хто може стояти за небезпечними посланнями. В опитуванні брала участь 7781 особа.

Так, більшість респондентів, а саме 55% впевнені, що в справі не обійшлося без Кремля, адже російський слід присутній у багатьох гучних, і найчастіше, кривавих діях на світовій арені.

У свою чергу, 34% опитаних відповіли, що розсилання небезпечних посилок є не чим іншим, як внутрішніми справами США.

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Також 7% зазначили, що таким чином можуть мстити шанувальники президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І лише 4% респондентів висловили абсолютну незацікавленість у цьому питанні, наголосивши, що їм все одно, лише б не намагалися підірвати депутатів Верховної Ради України.

У США намагалися підірвати Обаму, Клінтонів та інших: українці розповіли, хто за цим стоїть

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня невідомі відправили вибухівку засновнику фонду "Відкрите суспільство" Джорджу Соросу. Самого мільярдера не було вдома, коли сапери отримали повідомлення і знищили пристрій.

24 жовтня з'явилася інформація, що небезпечні пристрої також відправили Бараку Обамі, Біллу та Хіларі Клінтонам, а також у будівлю Time Warner Center, звідки евакуювали людей. При цьому пакет у Time Warner Center був адресований колишньому директору Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джону Бреннану.

Крім того, підозрілі пакети відправили губернатору штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, екс-генпрокурору США Еріку Холдеру і конгресмену Деббі Вассерман-Шульц. Під розсилку також потрапив колишній віце-президент США Джо Байден.

Читайте всі новини по темі "опитування Обозревателя" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
опитування Обозревателя
Місце
Україна
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А че еще ждать от рабов пиндосских?Шароварники с пшеками хоть в чем Россию обвинят,только бы подмахнуть хозяевам,типа Великие Хозяева не могут друг друга взрывать,это Чепига с Бошировым опять подсуетились,хули взять с мрази подневольной, судьба у них такая с залупой пиндосской за щекой жить.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Путем голосования на укросайте определили виновных )))) дБ бл, вам бы в лотерею так угадывать ))))
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Виднеются уши Укромира, что бы обвинить Кремль, так как это сейчас самое популярное обвинение. Плюсы - оружие, кредиты и микроподачки
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Воронов Евгений, да полноте вам, укромир, сейчас может только триппером заразить, и обвинить в этом Россию. весьмирсними уже не верит этим дебилам, скромно посмеивается в ладошку, когда видит и слышит обезьян с кукраины, и даже перестал давать денюжку в виде кредитов. Поэтому мнение юродивых скакунов интересует весьмирнесними только как свинью-апельсин!
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