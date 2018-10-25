У США намагалися підірвати Обаму, Клінтонів та інших: українці розповіли, хто за цим стоїть

Повідомлення про вибухівки, які розсилалися відомим американським політикам, кілька днів розбурхували світове співтовариство.

OBOZREVATEL вирішив дізнатися у своїх читачів, хто може стояти за небезпечними посланнями. В опитуванні брала участь 7781 особа.

Так, більшість респондентів, а саме 55% впевнені, що в справі не обійшлося без Кремля, адже російський слід присутній у багатьох гучних, і найчастіше, кривавих діях на світовій арені.

У свою чергу, 34% опитаних відповіли, що розсилання небезпечних посилок є не чим іншим, як внутрішніми справами США.

Також 7% зазначили, що таким чином можуть мстити шанувальники президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І лише 4% респондентів висловили абсолютну незацікавленість у цьому питанні, наголосивши, що їм все одно, лише б не намагалися підірвати депутатів Верховної Ради України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня невідомі відправили вибухівку засновнику фонду "Відкрите суспільство" Джорджу Соросу. Самого мільярдера не було вдома, коли сапери отримали повідомлення і знищили пристрій.

24 жовтня з'явилася інформація, що небезпечні пристрої також відправили Бараку Обамі, Біллу та Хіларі Клінтонам, а також у будівлю Time Warner Center, звідки евакуювали людей. При цьому пакет у Time Warner Center був адресований колишньому директору Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джону Бреннану.

Крім того, підозрілі пакети відправили губернатору штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, екс-генпрокурору США Еріку Холдеру і конгресмену Деббі Вассерман-Шульц. Під розсилку також потрапив колишній віце-президент США Джо Байден.