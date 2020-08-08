У США дали невтішний прогноз про ефективність вакцини від коронавірусу

Головний епідеміолог США Ентоні Фаучі заявив, що шанси вчених створити високоефективну вакцину, яка б забезпечувала захист від коронавірусу на 98%, невеликі.

Про це він сказав у п'ятницю, 7 серпня, повідомив американський телеканал CNBC.

"Учені сподіваються отримати вакцину проти коронавірусу, яка була б ефективною принаймні на 75%. Але ефективність на 50% або 60% також була б прийнятною. Шанси на те, що вона буде ефективною на 98%, невеликі", – сказав Фаучі.

Це означає, що вакцина лише допоможе здолати пандемію і зробити коронавірус "чимось добре контрольованим", однак не дозволить перемогти його остаточно.

В управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів заявили, що дозволять використовувати вакцину проти коронавірусу, якщо вона буде безпечною і ефективною в не менш ніж 50% випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 серпня Фаучі заявив, що світ ніколи не зможе викорінити коронавірус. Це пов'язано з його високою заразністю.