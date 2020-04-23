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23 квітня • оновлено в 22:45
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У США 88% з COVID-19 не вижили на ШВЛ: Голубовська дала ще гірший прогноз по Україні

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У США не вижили 88% пацієнтів з коронавірусом COVID-19, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. В Україні цей показник буде ще меншим.

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Такий прогноз по нашій країні на своїй сторінці у Facebook дала провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська. Вона пропонує розробляти ефективні заходи терапії, що запобігають термінальному стану.

У США 88% з COVID-19 не вижили на ШВЛ: Голубовська дала ще гірший прогноз по Україні

Вона навела приклад дослідження в США, згідно з якими ефективність ШВЛ під питанням. Вчені проаналізували результати лікування в 12 лікарнях Нью-Йорка в період з 1 березня до 4 квітня. Вони прийшли до висновку, що 553 пацієнта або 21% з тих, чиї випадки оцінювалися в ході дослідження, померли. Але серед 12% людей, які були в такому важкому стані, що їх підключили до апаратів ШВЛ, смертність становила 88%.

На думку Голубовської, в Україні цей показник буде ще меньшим.

"У нас виживаність на ШВЛ буде ще меншою. Тому я завжди наполягала на тому, що треба розробляти ефективні заходи терапії, що запобігають термінальному стану, а не акцентувати увагу виключно на апаратах ШВЛ, тим більше, що в регіонах часто і заінтубувати нікому, бо гострий дефіцит кадрів. Починаються ці заходи зі своєчасно встановленого діагнозу. Так, це складно. Але до цього треба прагнути, вивчаючи досвід усіх країн і адаптуючи його до наших умов", – підкреслила лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для українських лікарень закуплять вітчизняні апарати ШВЛ. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що вони дуже якісні і вдвічі дешевше імпортованих.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Ольга Голубовська
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
И кстати, подскажите Маск Украине тоже выделил такие аппараты "ИВЛ"?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну если использовать те аппараты что подарил Маск то конечно смертность на них будет выше чем от настоящих ИВЛ
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а нам Супрун втирала как медицина крута в США
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Суспільство

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