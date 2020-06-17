У СРСР 'полювали' за солодощами із Заходу: спливло фото гігантської черги

У мережі нагадали, як в останній рік існування СРСР люди шикувалися у величезні черги для того, щоб купити шоколадні батончики із Заходу, які тоді тільки з'явилися на прилавках радянських магазинів.

Знімок газетної статті під заголовком "Солодке життя", датованої 4 січня 1991 року, опублікував у своєму Telegram-каналі білоруський блогер Максим Мірович.

"Вранці біля магазину "Хліб" у Москві почався розпродаж всесвітньо відомого шоколаду не менш відомої корпорації "Марс", яка вирішила за рублі познайомити зі своєю продукцією радянських громадян", – йдеться у замітці.

Її автор зазначає, що за "диковинними" західними шоколадними батончиками одразу ж вишикувалася гігантська черга, яка "почала набувати загрозливих масштабів". Тому продукцію стали відпускати на декілька годин раніше, а для охорони правопорядку навіть викликали радянську поліцію, яка, за словами кореспондента, "контролювала ситуацію".

Черги за "солодким життям" у СРСР/Telegram-канал Максима Міровича

Зауважимо, що відповідна інформація про початок продажу шоколадок "Марс" у СРСР була опублікована у виданні "Известия" (№5, 1991 р.).

"1991 рік, радянські громадяни вишикувалися у гігантську чергу за шоколадками "Марс", "Снікерс" і "Баунті" – дарами того самого "загниваючого Заходу", яким усі роки совка їх лякали", – прокоментував блогер.

Скриншот/Telegram-канал Максима Міровича

Як повідомляв OBOZREVATEL, у післявоєнному СРСР у 1947 році ЗМІ публікували пропагандистські фото з магазинами, прилавки яких були завалені їжею – в той час як у республіках був голод. У мережі показали один із таких знімків.