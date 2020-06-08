У СРСР був один телевізор на село? Архівне фото розсварило користувачів мережі

Аліна Мельник Суспільство 03:12, 8.06.2020

У мережі спливло архівне фото життя в СРСР, що зафіксувало, як жителі села зійшлися колективно подивитися телевізор.

Знімок опублікував в Twitter блогер Максим Мирович. "Єдиний телевізор у селі. Ух, зараз їм там розкажуть про тлін і безвихідь західного життя", – написав він під фото.

Перегляд телевізора в селі в СРСР
twitter.com/maxim_nm

Користувачі по-різному відреагували на публікацію: дехто став іронізувати на тему радянського побуту, а дехто заявив, що на фото – не сільські жителі, а студентський будзагін.

"Пам'ятаю, батько розповідав, що ходили на завод телевізор дивитися, а космос вже було підкорено", "Куртки пітерські, а на них задніх ремінців в оборочку, як на фото автора, зроду не було", "Футбол дивляться, нічого особливого", "Починаючи з 1970 років проблем з ТВ у селах не було, майже в кожній хаті були телевізори", – стверджують користувачі.

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