Активіст і автор хештегу "FreeMarkiv" Андрій Щегельський запропонував звернутися за допомогою до Папи Римського у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого засудили на 24 роки в'язниці в Італії.

Про це активіст написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, дуже важливими були акції, які проводилися по всьому світу на підтримку українського військового. Саме після акції у Нью-Йорку, яку влаштував Щегельський, італійський посол зустрівся в Україні з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

"Хто підкинув ідею світової акції під стінами італійських посольств по світу в березні 2018, хто літав у листопаді 2017 в Рим з Нью-Йорка, щоб переконати діяти? Якщо аналізувати демонстрації які були по світу, то в Нью-Йорку була найефективніша, згідно внутрішньому memo, яке вислала консул. Аж потім італійський посол зустрівся в Україні з Аваковим і там згадували вгадайте кого? Правильно, акцію в Нью-Йорку. Це був перелом нашої ініціативи", - написав активіст.

У справі Віталія Марківа хочуть звернутися до Папи Римського

Так він зазначив, що у справі Марківа треба робити усе можливе і звертатися в усі органи для того, щоб з чистою совістю говорити про те, що використовували усі варіанти. Папа Римський може відмовити, каже активіст, це його право, але ми зробити усе, що могли.

"Хто там щось не доробив? Хто там міг вийти на мітинг, не вийшов? Хто там тупо казав молитися і тільки вишиванки брати, а не активно діяти спочатку, а потім вже молитися. Хто там міг звернутися до того до кого треба, а не до кого можна, щоб той до Папи, а не звернувся?! Принаймні не так, як треба", - зазначив активіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Влітку 2017 року у аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 в Слов'янську внаслідок мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

Захист Марківа намір подати апеляцію вже в 20-х числах листопада.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал