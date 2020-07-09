У справі "Прямого" поставлена задача про арешт телеканалу, – керівник слідчої групи ДБР

У так званій "справі Прямого каналу" була поставлена задача арешту телеканалу, і такі вказівки давав перший заступник директора Держбюро розслідувань колишній адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича Олександр Бабіков.

Про це в інтерв’ю журналістам Главкому, Цензор.Нет та телеканалу "Прямий" заявив керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький. Він розповів, що у березні 2019 року, цю "справу" забрали у нього і передали у інший відділ.

"Кримінальне провадження про телеканал Прямий, яке в мене в березні забрали в інший відділ розслідувати..Кличуть на наради і кажуть, що треба "Прямий" швиденько визнавати речовим доказом , щоб його арештовувати. Я не можу називати прізвища слідчих, але керівництво ДБР, хто може давати накази і заслуховувати – це Бабіков", – переконаний Корецький.

"Це абсолютні дурниці, і двоє слідчих відмовились. І вони вже мабуть потім знайшли якогось слідчого, який, мабуть, це рішення ухвалив, бо я не бачу матеріалів кримінального провадження, і не знаю, чи це рішення ухвалено", – зазначив Корецький.

Він також повідомив, що ще три місяці тому вважав за правильне закрити це провадження через відсутність складу злочину, однак у нього цю справу забрали.

"Я для себе тоді однозначно ухвалив рішення, поговорив зі слідчими, кажу: "Слухайте, давайте будемо потроху ухвалювати рішення по певних справах про закриття кримінальних проваджень. Чому у мене забрали справи три місяці тому по "Прямому" каналу? Тому що були випадки, коли я казав: "Ми не будемо продовжувати, там немає складу злочину. Це провадження треба закривати", – розповів Корецький.

Він повідомив, що 8 липня ухвалив рішення про закриття провадження про можливе ухилення від сплати податків при продажу "Кузні на Рибальському" у зв’язку з відсутністю подій злочину.

"Скажу вам чесно, що я не ставив нікого до відома і взагалі не вважаю за потрібне це робити. Є розумні строки, коли ти вже виконав усі можливі слідчі дії, ти повинен ухвалити рішення. Або повідомляти про підозру, якщо ти вбачаєш якийсь склад злочину, або приймати рішення про закриття кримінального провадження. А мені сказали, що закривати поки не потрібно, ще порозслідувати. Що порозслідувати, для чого? Три місяці тому мені ці питання ставили клином, коли провадження почали забирати через мою позицію", – зазначив Корецький.

Він також заявив про тиск з боку керівництва ДБР.

"Я три місці тому вже почав наполягати, що давайте будемо ухвалювати рішення у окремих справах, закривати провадження. Бо вже будь-які відомі строки порушуються. Тоді, я так розумію, що став їм взагалі неугодний, і вони мені кажуть: "Ми тебе тут не бачимо, йди!". Я сказав, що не буду сам звільнятися. У відповідь: "Тоді ми тебе скоротимо". Кажу: "Спробуйте, скорочуйте, будемо судитися". На запитання, хто вимагав від нього звільнитися, він відповів: "Бабіков".

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