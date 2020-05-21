Офіс Генерального прокурора спільно зі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом колишнім працівникам полку міліції особливого призначення "Беркут".

Як зазначили на сайті ОГП, "експравоохоронці" підозрюються у штучному створенні доказів проти мітингарів під час Революції Гідності, а також у незаконному перешкоджанні організації та проведенню мітингу.

"Слідством встановлено, що вранці 20 січня 2014 року групою так званих "тітушок" затримано на вул. Лаврській в місті Києві трьох учасників акції протесту Євромайдану, які йшли додому з Майдану Незалежності. Затриманих передали міліції. Співробітники "Беркуту" склали рапорти та надали слідчому завідомо неправдиві показання, що особи були затримані на вулиці Грушевського під час вчинення ними злочину. Таким чином правоохоронці сфальсифікували докази відносно "майданівців", – зазначили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

У справах Майдану оголошені нові підозри ексберкутівцям Ракурс

Там додали, що на підставі цього трьох активістів було затримано, повідомлено про підозру та взято під варту за особливо тяжкий злочин, якого вони не вчиняли.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше суд відпустив під особисте зобов'язання колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС "Омега" Володимира Косенка, якого підозрюють у вбивстві та пораненні учасників Революції Гідності.