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20 листопада • оновлено в 13:20
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/ Суспільство

"Впроваджують в окупації!" У мережі показали, на що перетворили Крим

1.1т
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У Сімферополі, що в тимчасово окупованому Росією Криму, показали "сучасний" інвентар, яким користуються місцеві комунальники.

Зокрема, сміття їм доводиться складати просто в дитячі візочки. Відповідні фото у Twitter опублікувала блогерка RoksolanaToday&Крим (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У місті стало модно фоткати не тільки сміття, а й супернаноінвентар сміттєборців гавані", – написала вона.

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Комунальники в Криму

Комунальники в Криму

twitter.com/KrimRt

У соцмережі зазначили, що такого за України не було.

"Це суто расєйське ноухау, впроваджують в окупації", "Просто до сміття дуже дбайливо ставляться, тому і возять на візочках", – припустили підписники під постом авторки.

Комунальники в Криму

Комунальники в Криму

twitter.com/KrimRt

Комунальники в Криму

Комунальники в Криму

twitter.com/KrimRt

Сміття в Криму

Сміття в Криму

twitter.com/KrimRt

Комунальники в Криму

Комунальники в Криму

twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму окупанти масово принижують місцевих жителів і всіляко псують їм життя. Зокрема, в Севастополі утворилася так звана мафія від уряду, яка грабує підприємців. "Спостерігали картину на Шевченківському ринку. Банда таджиків на двох газелях із двома росіянами на чолі приїхали і били торговців овочами, зіпсували товар..." – написали очевидці в місцевому пабліку.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова Діна Баронова
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Сімферополь
Теги
Новини Криму комунальні послуги
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Да-да, Крым окончательно обнищал, уйдя от сказочно богатой Украины в нищую Россию
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2
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Сезонная уборка листвы. В России сжигать листву на месте запрещено. По тону статьи можно предположить, что украинские дворники вывозят листву на "Ламборджино"
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3
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Судя по тому, что этого "местного блогера" синхронно публикуют все помойки, называющие себя СМИ, сидит он где-то рядом с фельдмаршалом Штирлицем.
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