"Впроваджують в окупації!" У мережі показали, на що перетворили Крим

У Сімферополі, що в тимчасово окупованому Росією Криму, показали "сучасний" інвентар, яким користуються місцеві комунальники.

Зокрема, сміття їм доводиться складати просто в дитячі візочки. Відповідні фото у Twitter опублікувала блогерка RoksolanaToday&Крим (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У місті стало модно фоткати не тільки сміття, а й супернаноінвентар сміттєборців гавані", – написала вона.

Комунальники в Криму twitter.com/KrimRt

У соцмережі зазначили, що такого за України не було.

"Це суто расєйське ноухау, впроваджують в окупації", "Просто до сміття дуже дбайливо ставляться, тому і возять на візочках", – припустили підписники під постом авторки.

Комунальники в Криму twitter.com/KrimRt

Комунальники в Криму twitter.com/KrimRt

Сміття в Криму twitter.com/KrimRt

Комунальники в Криму twitter.com/KrimRt

Сімферополь

У місті стало модно фоткати не тільки сміття, але і супер наноінвентарь мусороборцев гавані pic.twitter.com/UdURYRV84D - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 19 листопада 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму окупанти масово принижують місцевих жителів і всіляко псують їм життя. Зокрема, в Севастополі утворилася так звана мафія від уряду, яка грабує підприємців. "Спостерігали картину на Шевченківському ринку. Банда таджиків на двох газелях із двома росіянами на чолі приїхали і били торговців овочами, зіпсували товар..." – написали очевидці в місцевому пабліку.

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