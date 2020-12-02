У "Слузі народу" заявили про ефективність громадських робіт для корупціонерів

Таша Адамович Суспільство 09:59, 2.12.2020

Громадські роботи за брехню в декларації будуть ефективним способом впливу на топчиновників.

Про це заявила народна депутатка від "Слуги народу", заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря, пише "Радіо Свобода". За її словами, робоча група Верховної Ради з урегулювання конституційної кризи дійшла згоди з цього питання.

"Для топчиновника, скажімо так, дуже болісним, дуже проблемним з точки зору сприйняття такий вид покарання, як громадські роботи. Уявіть собі, під камери, з розголосом і так далі", – уточнила Совгиря.

На її думку, говорити про те, що "робоча група когось вивела з-під відповідальності й так далі", підстав "абсолютно немає".

Пропозицію про адмінпокарання для корупціонерів було внесено, тому що ст. 366-1 Кримінального кодексу, яка, зокрема, передбачає ув’язнення, виявилася неефективною, пояснила Совгиря.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Новий радник Єрмака Арестович заявив, що буде "мостом" в Офісі Зеленського

Єрмак призначив Арестовича своїм позаштатним радником у сфері нацбезпеки

Масові звільнення лікарів: скоро українців буде нікому лікувати

СБУ взялася за депутатів на Закарпатті, які співали гімн Угорщини

Безнадійні люди: ми чергуємо по кілька діб поспіль, а ви навіть маски одягнути не можете