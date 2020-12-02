У "Слузі народу" заявили про ефективність громадських робіт для корупціонерів
Громадські роботи за брехню в декларації будуть ефективним способом впливу на топчиновників.
Про це заявила народна депутатка від "Слуги народу", заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря, пише "Радіо Свобода". За її словами, робоча група Верховної Ради з урегулювання конституційної кризи дійшла згоди з цього питання.
"Для топчиновника, скажімо так, дуже болісним, дуже проблемним з точки зору сприйняття такий вид покарання, як громадські роботи. Уявіть собі, під камери, з розголосом і так далі", – уточнила Совгиря.
На її думку, говорити про те, що "робоча група когось вивела з-під відповідальності й так далі", підстав "абсолютно немає".
Пропозицію про адмінпокарання для корупціонерів було внесено, тому що ст. 366-1 Кримінального кодексу, яка, зокрема, передбачає ув’язнення, виявилася неефективною, пояснила Совгиря.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
28 жовтня 2020 року Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за неправдиве декларування майна й обмежили повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
НАЗК закрило доступ до електронних декларацій, проте розпорядженням Кабінету міністрів України, ухваленим за рішенням Ради національної безпеки та обороні, доступ був відновлений.
Також президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про звільнення всього складу Конституційного суду.
Голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського нібито має ознаки конституційного перевороту. Крім того, документ розкритикували українці.
У ЄС заявили що очікують від України розслідування щодо скасування КСУ відповідальності за недостовірне декларування, а також звільнення суддів, які діяли неправомірно через конфлікт інтересів.
18 листопада у ВР створили робочу групу з представників депутатських фракцій, яка до 1 грудня мала напрацювати узгоджені законопроєкти з питань, що стосуються е-декларування та організації діяльності КСУ.
30 листопада на розгляд ВР було подано законопроєкт №4441 про повернення відповідальності за недостовірне декларування інформації. Він передбачає покарання у вигляді штрафу або громадських робіт.