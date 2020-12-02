У "Слузі народу" заявили про ефективність громадських робіт для корупціонерів

Громадські роботи за брехню в декларації будуть ефективним способом впливу на топчиновників.

Про це заявила народна депутатка від "Слуги народу", заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря, пише "Радіо Свобода". За її словами, робоча група Верховної Ради з урегулювання конституційної кризи дійшла згоди з цього питання.

"Для топчиновника, скажімо так, дуже болісним, дуже проблемним з точки зору сприйняття такий вид покарання, як громадські роботи. Уявіть собі, під камери, з розголосом і так далі", – уточнила Совгиря.

На її думку, говорити про те, що "робоча група когось вивела з-під відповідальності й так далі", підстав "абсолютно немає".

Пропозицію про адмінпокарання для корупціонерів було внесено, тому що ст. 366-1 Кримінального кодексу, яка, зокрема, передбачає ув’язнення, виявилася неефективною, пояснила Совгиря.

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