У "Слузі народу" запропонували обмежити роботу громадського транспорту на вихідних

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
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  • Нардеп Микола Тищенко вважає, що це допоможе знизити поширення коронавірусу

  • А гуляти люди, на думку "слуги", можуть біля своїх будинків

Шмигалю запропонували обмежити роботу транспорту

Народний депутат і заступник голови фракції "Слуги народу" Микола Тищенко виступив з ініціативою обмеження роботи громадського транспорту під час карантину вихідного дня.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, звертаючись до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Якщо ми хочемо поліпшити ситуацію (із захворюваністю), то на карантин вихідного дня потрібно закривати не тільки розважальну сферу і сферу послуг. Головне на вихідні – обмежити роботу громадського транспорту, адже саме він є основним рознощиком інфекції. Не дотримується соціальна дистанція, люди контактують між собою", – зазначив Тищенко.

На думку нардепа, гострої потреби в більшості українців кудись їхати в неробочі дні немає, а прогулятися можна біля свого будинку.

Для тих, хто працює на вихідних, Тищенко запропонував організувати розвезення.

Facebook Миколи Тищенка.
Правила під час карантину вихідного дня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в Україні до 30 листопада діє карантин вихідного дня.

  • У МОЗ вважають, що ефект від нього можна буде оцінити до 1 грудня.

  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за радикальний локдаун в Україні для стримування поширення COVID-19, терміном не менше ніж три тижні з механізмом компенсації для населення.

  • Зі свого боку прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що Володимир Зеленський розглядає локдаун як "крайній захід для поліпшення епідеміологічної ситуації".

  • Тим часом лікар Федір Лапій вважає, що відкладати посилення карантинних заходів до новорічних свят можна, тому що лікарні вже перевантажені.

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