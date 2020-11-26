У "Слузі народу" запропонували обмежити роботу громадського транспорту на вихідних

Народний депутат і заступник голови фракції "Слуги народу" Микола Тищенко виступив з ініціативою обмеження роботи громадського транспорту під час карантину вихідного дня.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, звертаючись до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Якщо ми хочемо поліпшити ситуацію (із захворюваністю), то на карантин вихідного дня потрібно закривати не тільки розважальну сферу і сферу послуг. Головне на вихідні – обмежити роботу громадського транспорту, адже саме він є основним рознощиком інфекції. Не дотримується соціальна дистанція, люди контактують між собою", – зазначив Тищенко.

На думку нардепа, гострої потреби в більшості українців кудись їхати в неробочі дні немає, а прогулятися можна біля свого будинку.

Для тих, хто працює на вихідних, Тищенко запропонував організувати розвезення.

Як повідомляв OBOZREVATEL: