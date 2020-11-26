У "Слузі народу" запропонували обмежити роботу громадського транспорту на вихідних
Нардеп Микола Тищенко вважає, що це допоможе знизити поширення коронавірусу
А гуляти люди, на думку "слуги", можуть біля своїх будинків
Народний депутат і заступник голови фракції "Слуги народу" Микола Тищенко виступив з ініціативою обмеження роботи громадського транспорту під час карантину вихідного дня.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, звертаючись до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Якщо ми хочемо поліпшити ситуацію (із захворюваністю), то на карантин вихідного дня потрібно закривати не тільки розважальну сферу і сферу послуг. Головне на вихідні – обмежити роботу громадського транспорту, адже саме він є основним рознощиком інфекції. Не дотримується соціальна дистанція, люди контактують між собою", – зазначив Тищенко.
На думку нардепа, гострої потреби в більшості українців кудись їхати в неробочі дні немає, а прогулятися можна біля свого будинку.
Для тих, хто працює на вихідних, Тищенко запропонував організувати розвезення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні до 30 листопада діє карантин вихідного дня.
У МОЗ вважають, що ефект від нього можна буде оцінити до 1 грудня.
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Зі свого боку прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що Володимир Зеленський розглядає локдаун як "крайній захід для поліпшення епідеміологічної ситуації".
Тим часом лікар Федір Лапій вважає, що відкладати посилення карантинних заходів до новорічних свят можна, тому що лікарні вже перевантажені.