У "Слузі народу" спрогнозували 400 тисяч хворих на COVID-19 українців у грудні

У грудні 2020 року Україна матиме 400 тисяч активних хворих на коронавірус, якщо до того часу збережеться нинішня тенденція розповсюдження хвороби. Також для пацієнтів знадобляться 60 тисяч ліжко-місць.

Відповідні розрахунки у своєму Facebook опублікував народний депутат від партії "Слуга народу" Михайло Радуцький, наголосивши, наскільки загрозливою є ситуація, що склалася.

"За останні два тижні кількість активних хворих в Україні збільшилась з 122 тисяч до 164 тисяч, тобто приблизно на 30%. Якщо така динаміка збережеться і надалі, в грудні ми будемо мати вже активних 400 тисяч хворих", – порахував "слуга".

Водночас він закликав українців вживати всіх необхідних заходів та дотримуватися карантинних правил, щоб стримати розповсюдження вірусу.

"Якщо кількість активних хворих збільшиться до 400 тисяч, нам потрібно буде 60 тисяч ліжко-місць. Розрахунки свідчать, що наша система охорони здоров’я за умови розгортання додаткових лікарень повинна витримати. Але грудень не останній місяць зими. Другий пік захворюваності на грип традиційно припадає на лютий. Тому ми вже сьогодні маємо робити все, щоб стримати темпи епідемії та уникнути локдауну країни", – зазначив Радуцький.

Також нардеп припустив, що кількість хворих в Україні може бути значно вищою за офіційну статистику. Як приклад, він порівняв відсоток виявлених хворих у Києві та Одесі.

"Статистика свідчить, що в країні є регіони, де кількість тестів явно недостатня. Наприклад, в Одеській області за добу проведено лише 1295 ПЛР тестів і виявлено 506 інфікованих! Відсоток виявлених хворих аномально високий – майже 40%. Порівняємо з Києвом: проведено 9114 тестувань, виявлено 598 хворих, відсоток виявлених інфікованих 6,5%. Цифра в 40% в Одеському регіоні говорить про те, що кількість хворих в області вірогідно значно вища", – зазначив Радуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL: