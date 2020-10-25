Стало відомо, коли чекати перших результатів виборів в Україні

Перші результати виборів в Україні можуть з'явитися в обід понеділка 26 жовтня.

Про це на брифінгу повідомила заступниця голови депутатської фракції від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, цього року підрахунок голосів займе більше часу.

"Потрібно рахувати голоси за партіями і кандидатами. Ми сподіваємося, завтра в обід будуть перші результати", – зазначила вона.

Водночас заступник голови Київської міської ТВК Микола Нілов зазначив, що остаточні результати виборів у Києві у кращому разі будуть відомі не раніше ранку середи 28 жовтня:

"Форма нових бюлетенів ускладнює швидкість підрахунку голосів, до того ж, це вперше. У комісій немає подібного досвіду. Протоколи досить великі і складні для заповнення", – повідомив він.

Також спікер проєкту "5 запитань від президента" Артем Гагарін повідомив, що результати опитування можуть бути оприлюднені 26 жовтня. Він зазначив, що після завершення голосування волонтери передадуть коробки з профілями своїм координаторам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також у "Слузі народу" повідомили про явку виборців на дільниці в Україні. Так, станом на 13:00 вона склала 16%, проголосували 4,5 мільйона людей.