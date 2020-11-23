У "Слузі народу" назвали умови повного локдауну в Україні

Уряд введе повний локдаун в Україні, якщо інші заходи не допоможуть зупинити зростання захворюваності на COVID-19.

Як сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат від фракції "Слуга народу", представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, локдаун буде доречний, якщо добова кількість хворих досягне такого рівня, з яким не зможе впоратися система охорони здоров'я.

"Постійно ці цифри називаються, остання, яку озвучив міністр охорони здоров'я, – це 30 тисяч. Хоча це, на мою думку, дуже високий показник захворюваності", – зазначив він.

За словами Мокана, наразі мета карантину вихідного дня не досягнута.

"Йдеться про те, що зараз збільшується ліжковий фонд, збільшуються потужності системи охорони здоров'я. Але водночас кількість госпіталізацій зростає. Мета карантину вихідного дня – стабілізувати це зростання. Але якщо через деякий час кількість хворих і госпіталізацій значно зросте, опція повного локдауну повинна розглядатися", – підкреслив нардеп.

Нагадаємо, три джерела в урядових колах підтвердили OBOZREVATEL, що в Україні найближчим часом можливе введення повного локдауну для стримування епідемії. Про це нібито вже попередили мерів міст, однак точну дату посилення карантину ніхто не озвучив.

Відповідно до інформації джерел, є два варіанти термінів введення локдауну в нашій країні: з 20-25 грудня й до другої половини січня, або раніше. До того ж критична кількість приросту нових хворих на добу називається нижчою, ніж у глави МОЗ – 20-22 тис.

Раніше OBOZREVATEL писав, що таке локдаун та які умови його введення.