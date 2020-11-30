У "Слузі народу" назвали терміни вирішення питання про локдаун
На годину запитань до уряду знову буде запрошений Максим Степанов
Він розповість про можливі варіанти локдауну
Дмитро Разумков додав, що Рада вже готується до можливого посилення карантину
Глава партії "Слуга народу", народний депутат Олександр Корнієнко заявив, що до п'ятниці, 4 грудня, питання про введення локдауну в Україні буде вирішене.
Як сказав він на погоджувальній раді Верховної Ради, в п'ятницю на годину запитань до уряду знову буде запрошений міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Запрошуємо знову пана Степанова та весь Кабінет міністрів для відповідей на питання боротьби з епідемією та можливих варіантів локдаунів, карантинів і т.д. Я думаю, що до п’ятниці це вже все буде відомо", – зазначив Корнієнко.
Зі свого боку спікер Ради Дмитро Разумков повідомив, що парламент уже готується до можливого посилення карантину.
"Я думаю, що насамперед ми маємо почути про локдаун від Кабміну… Я сподіваюсь, що будуть ухвалені співмірні рішення, але сьогодні поки що зарано говорити. Варіант локдауну не можна скасовувати, така вірогідність залишається", – підкреслив він.
За словами спікера, на це буде впливати багато факторів: кількість тестувань, кількість тих, хто захворів, ефективність так званого карантину вихідного дня.
"Якщо я зараз скажу, що ми не будемо вводити локдаун, – це буде безвідповідально. До цього треба бути готовими, і насправді парламент до цього також готується", – додав Разумков.
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