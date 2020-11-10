У "Слузі народу" виступили за повний локдаун в Україні й назвали терміни

В Україні варто ввести повний локдаун на два тижні, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що це краще, ніж вводити карантин вихідного дня.

"Можливо, є сенс зробити на два тижні повний локдаун із компенсацією втрат підприємцям, ніж розтягувати на невідомо який період половинчастий режим, який ставить підприємців у нерівні умови", – сказала Кравчук.

Вона пояснила це тим, що супермаркети працюватимуть, і з такою кількістю відвідувачів буде більший ризик заразитися.

Кравчук додала, що громадський транспорт не припинятиме свою роботу, проте в метро обмежень менше, ніж в театрі і часто можна побачити "картину, що маска під носом".

"Я й так максимально намагаюся зменшити соціальні контакти, тому можу витримати карантин вихідного дня, але я себе ставлю на місце малих підприємців, власників закладів харчування, працівників кінотеатрів, театрів, і тут відкривається інша картина", – сказала вона.

За словами Кравчук, кафе й ресторани дві третини виторгу отримують саме на вихідних.

Приблизно те саме стосується й культурних закладів, пояснила вона. Половину прибутку вони отримують у суботу та неділю.

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