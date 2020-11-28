У "Слузі народу" натякнули на продовження карантину вихідного дня

Карантин вихідного дня можуть скоригувати і продовжити, якщо виявиться, що він був неефективним.

Під час спілкування з журналістами 28 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що доповідь за підсумками обмежувальних заходів у Верховній Раді заслухають наступного тижня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наступного тижня будемо слухати доповідь, чи спрацювало це й наскільки, тобто будемо робити якийсь ретроспективний аналіз цієї ініціативи. Якщо не спрацювало, будемо коригувати", – сказав Арахамія.

Водночас глава фракції зазначив, що поки немає передумов для введення повного локдауну.

"Станом на зараз у нас достатньо ліжко-місць, і немає зараз ніяких передумов для негайного введення локдауну", – підкреслив Арахамія.

За його словами, в Раді дізнаються за сім днів, якщо буде рішення про введення більш жорстких обмежень. За цей час у парламенті повинні підготувати необхідні для цього законодавчі ініціативи.

Карантин вихідного дня діє до 30 листопада.

Зазначимо, що багато лікарів і українці виступають за введення повного локдауну.

За словами медиків, посилювати обмеження варто ще до карантину вихідного дня, оскільки ціна зволікання – 200 смертей на добу. Однак зробити це ніколи не пізно.

Після ще одного рекорду щодо добового приросту хворих українці засумнівалися в ефективності карантину вихідного дня і закликали ввести локдаун. Такі заходи підтримала і більшість опитаних громадян.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов упевнено заявив, що з 30 листопада до 6 грудня вводити більш жорсткі обмеження не будуть. Зі свого боку в Офісі президента заявили, що рішення ухвалюватиметься після 28 – 29 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час наради голів фракцій Верховної Ради обговорювалося питання введення локдауну. Парламентарії зауважили, що це чутливе питання і вони чекають на конкретні дати від уряду.