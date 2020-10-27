У Слов'янську жінці влаштували цькування в маршрутці через українську мову. Відео

У Слов'янську (Донецька область) в одній з міських маршруток трапився скандал. Там влаштували цькування жінці, яка українською мовою зробила зауваження одному з пасажирів за неправильне носіння маски.

Відповідне відео опублікували на Telegram-каналі donetchanyn. "Слов'янськ. Жінка зробила зауваження бидлану, який неправильно носить маску в автобусі. Тут же вата проявила себе і заагрилася на українську мову, називаючи її "телячою мовою". Здається, вони сумують за часами "руцького міра". Було б непогано цим же автобусом відправити їх в один кінець рейсом на "динири", – обурився автор допису (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як дві особливо агресивні жінки вступають в суперчку з україномовною пасажиркою.

Агресивна жінка, яка образила україномовну жительку Слов'янська. Скриншот відео

"Ми вже на таких надивилися, он, довели країну незрозуміло до чого. "Громадська діячка"! Приїхали до нас сюди, до нашого сходу, життя від вас немає! Шо я, бл*, кажу, так!" – викрикнула одна з них.

На це жертва нападок спокійно відповіла українською мовою, що живе в місті Слов'янську й навіть народилася там.

"У Слов'янську?! Так давай балакай по-слов'янськи. "Громадська діячка" тут стоїть! Задовбали такі "діячки"! Воно й видно, шо ти "в Слов'янську народилася". У нас в Слов'янську нормальні люди всі, адекватні. А не як ти тут стоїш!" – продовжила кричати на всю маршрутку українофобка.

Україномовна пасажирка припинила спіч опонентки, зазначивши, що та веде себе ненормально. Перед виходом з транспорту розлючена жінка викрикнула: "Зі своїми мовами вже задовбали, вже не знаєш, якою мовою говорити!".

Однак на цьому конфлікт не вичерпався. Адже до жінки, яка знімала те, що відбувається на відео, підскочив чоловік і почав з матами сіпати її за руки, намагаючись виштовхнути з маршрутки.

Чоловік почав шарпати пасажирку за руки та виштовхувати з автобуса. Скриншот відео

"Покажи документи! Хто ти така взагалі? На якій підставі ти знімаєш? Вийшла звідси, на х*й", – образив жінку агресивний чоловік.

Вона, зі свого боку, зажадала від нього прибрати руки і фільтрувати розмову. Зрештою жінка все ж вийшла з транспортного засобу, оскільки доїхала до своєї зупинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в маршрутці на Рівненщині спалахнув скандал через сепаратистські висловлювання двох пенсіонерок. Зокрема, вони хибно звинуватили Україну в нападі на Росію і закликали віддати окупантам Луганськ.