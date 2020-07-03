У Слов'янську, Донецької області, від коронавірусу (COVID-19) померла 80-річна жінка. Також десятки жінок заразилися вірусом.

Так, за минулу добу, 2 липня, хворобу зафіксували у 27 осіб: 3 в Мар'їнському районі, 24 у Слов'янську, повідомив в Facebook глава Донецької ОДА Павло Кириленко.

Коронавірус в Донецькій області Facebook / Павло Кириленко

Відзначається, що всі інфіковані – з кола контактних осіб, у яких наявність вірусу було підтверджено раніше.

"У Мар'їнському районі інфіковані дві жінки (37 і 56 років) і 60-річний чоловік. У Слов'янську – 37-річний чоловік і 23 жінки (від 31до 85 років)", – відмічено в повідомленні.

У Слов'янську жінки масово захворіли на коронавірус: опублікована статистика Facebook / Павло Кириленко

Нагадаємо, що в Слов'янську раніше стався спалах коронавірусу (COVID-19), заразилися 67 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на п'ятницю, 3 липня, коронавірус в Україні офіційно підтверджено у 46 763 пацієнтів. З них у 876 хвороба була виявлена за останню добу.