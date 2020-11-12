У Слов'янську відмовилися вводити карантин вихідного дня

Влада Слов'янська Донецької області вирішила не виконувати рішення Кабінету міністрів України про введення карантину вихідного дня.

Як заявив у Facebook мер міста Вадим Лях, вихідний у 100-тисячному прифронтовому Слов'янську і містах-мільйонниках Києві чи Харкові має істотні відмінності.

"Наші підприємці вже багато місяців і без того працюють лише для того, щоб зберегти свій бізнес і робочі місця. А для жителів передмістя вихідні дні – єдина можливість приїхати за покупками в місто або продати тут, на ринках, надлишки вирощеної сільгосппродукції", – зазначив він.

На думку Ляха, рішення про карантинні обмеження повинні ухвалюватися на місцях, комісіями з надзвичайних ситуацій.

"Лист про це я вже надіслав до Кабміну. Сподіваюся, уряд піде нам назустріч. Поки ж ніяких додаткових обмежень на вихідні ми вводити не будемо. Наша комісія відстежить ситуацію, і через тиждень ухвалимо рішення", – підкреслив мер.

Він додав, що головне зараз – не панікувати, дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України ухвалив рішення ввести карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада.

Мер Львова Андрій Садовий назвав карантин вихідного дня дурістю і заявив, що Львів не буде виконувати рішення Кабміну про його впровадження.