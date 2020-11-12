У Слов'янську відмовилися вводити карантин вихідного дня
За словами мера, вихідний у Слов'янську та Києві істотно відрізняється
Підприємці й без того працюють лише для того, щоб зберегти свій бізнес
Міський голова направив відповідний лист до Кабміну
Влада Слов'янська Донецької області вирішила не виконувати рішення Кабінету міністрів України про введення карантину вихідного дня.
Як заявив у Facebook мер міста Вадим Лях, вихідний у 100-тисячному прифронтовому Слов'янську і містах-мільйонниках Києві чи Харкові має істотні відмінності.
"Наші підприємці вже багато місяців і без того працюють лише для того, щоб зберегти свій бізнес і робочі місця. А для жителів передмістя вихідні дні – єдина можливість приїхати за покупками в місто або продати тут, на ринках, надлишки вирощеної сільгосппродукції", – зазначив він.
На думку Ляха, рішення про карантинні обмеження повинні ухвалюватися на місцях, комісіями з надзвичайних ситуацій.
"Лист про це я вже надіслав до Кабміну. Сподіваюся, уряд піде нам назустріч. Поки ж ніяких додаткових обмежень на вихідні ми вводити не будемо. Наша комісія відстежить ситуацію, і через тиждень ухвалимо рішення", – підкреслив мер.
Він додав, що головне зараз – не панікувати, дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України ухвалив рішення ввести карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада.
Мер Львова Андрій Садовий назвав карантин вихідного дня дурістю і заявив, що Львів не буде виконувати рішення Кабміну про його впровадження.