У Скадовську мерія не дозволила поховання померлого від COVID-19 і попросила "кудись вивезти" тіло

У Скадовську місцева адміністрація заборонила родичам померлого від COVID-19 чоловіка поховати його в місті і попросила відвезти тіло.

Про цей випадок розповіла в Facebook дочка померлого Ірина Войченко. Чоловік помер від пневмонії, викликаної коронавірусом, 9 листопада.

За словами Войченко, вона з чоловіком приїхали 11 листопада до Скадовська, де в морзі оформили всі необхідні документи. Тут їм повідомили, що батька у місті ховати не можна.

В.о. мера міста нібито пояснив це тим, що померлий не є жителем міста. Однак, за словами жінки, батько все життя провів у Скадовську, де працював в органах МВС.

"Пізніше причина відмови поховання переросла в діагноз, від якого помер мій батько. Звернувшись до в.о. мера м. Скадовська, ми почули його прохання: "Вивезіть тіло померлого куди небудь!" – написала Войченко.

Після цього вона зателефонувала на урядову гарячу лінію і розповіла про те, що трапилося. І тільки тоді проблема з похованням вирішилася позитивно.

Жінка повідомила, що на залагодження всіх питань пішло 5 годин, відзначивши бездіяльність міської адміністрації.

У Скадовську не дозволили ховати померлого від COVID-19 Facebook Ірини Войченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України дало рекомендації щодо захоронення померлих від коронавірусної інфекції. Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що найбільший ризик під час поховання виникає через ритуальні обряди.