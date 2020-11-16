У Скадовську мерія не дозволила поховання померлого від COVID-19 і попросила "кудись вивезти" тіло

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
1,4 т.

  • Чоловік помер від пневмонії, викликаної COVID-19

  • Спочатку рідним пояснили відмову тим, що померлий не є жителем міста

  • Проблему вирішили після звернення на урядову гарячу лінію

У Скадовську заборонили ховати померлого від COVID-19

У Скадовську місцева адміністрація заборонила родичам померлого від COVID-19 чоловіка поховати його в місті і попросив відвезти тіло.

Про цей випадок розповіла в Facebook дочка померлого Ірина Войченко. Чоловік помер від пневмонії, викликаної коронавірусом, 9 листопада.

За словами Войченко, вона з чоловіком приїхали 11 листопада до Скадовська, де в морзі оформили всі необхідні документи. Тут їм повідомили, що батька у місті ховати не можна.

В.о. мера міста нібито пояснив це тим, що померлий не є жителем міста. Однак, за словами жінки, батько все життя провів у Скадовську, де працював в органах МВС.

"Пізніше причина відмови поховання переросла в діагноз, від якого помер мій батько. Звернувшись до в.о.мера м.Скадовська, ми почули його прохання: "Вивезіть тіло померлого куди небудь!" – написала Войченко.

Після цього вона зателефонувала на урядову гарячу лінію і розповіла про те, що трапилося. І тільки тоді проблема з похованням розв'язалсася позитивно.

Жінка повідомила, що на залагодження всіх питань пішло 5 годин, відзначивши бездіяльність міської адміністрації.

У Скадовську не дозволили ховати померлого від COVID-19

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